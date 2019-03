So viele Kandidaten wie nie zuvor bei Ukraine-Präsidentenwahl

Kiew (APA/dpa) - Zur Präsidentenwahl in der Ukraine am 31. März treten so viele Kandidaten an wie nie zuvor in der Geschichte der früheren Sowjetrepublik. Nach Ablauf der Rückzugsfrist sind 39 Kandidaten registriert, darunter vier Frauen, wie die Wahlkommission in Kiew am Freitag mitteilte.

Das hat auch Auswirkungen auf den Stimmzettel: Er wird nach Angaben der Kommission eine Rekordlänge von 80 Zentimetern messen. Die Vorschriften sehen vor, dass die Liste auf einer Seite gedruckt werden muss und alphabetisch geordnet ist.

Von ursprünglich 44 Bewerbern zogen fünf ihre Kandidatur zugunsten anderer Politiker zurück. Mit der Bewerberzahl wurde der Rekord aus dem Jahr 2004 von 24 Kandidaten auf dem Stimmzettel übertroffen.

In aktuellen Umfragen liegt der Komiker Wladimir Selenski (41) vorn, hat aber keine Mehrheit. Der Amtsinhaber Petro Poroschenko (53) und die Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko (58) konkurrieren demnach darum, gegen Selenski in die für April erwartete Stichwahl zu ziehen.