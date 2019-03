Snowboard: Slopestyle-Finale in Kalifornien ohne Österreicher

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA233 vom 08.03.2019 muss im ersten Absatz berichtigt werden, dass David Luckerbauer Niederösterreicher (nicht: Tiroler) ist --------------------------------------------------------------------- ~ Mammoth Mountain (Kalifornien) (APA) - Das 16er-Herrenfinale beim Slopestyle-Weltcup in Mammoth Mountain (USA) findet ohne österreichische Beteiligung statt. Für den Niederösterreicher David Luckerbauer (38.) und den Oberösterreicher Clemens Millauer (41.) war in der Qualifikation Endstation, nachdem dem ÖSV-Duo bei schwierigen äußeren Bedingungen aufgrund wechselnden Windes und schlechter Sicht keine fehlerfreien Runs gelangen.

Bei Millauer sei zudem zu sehen gewesen, dass er noch mit den Folgen seines Sturzes in der Vorwoche bei den US Open zu kämpfen hatte, erklärte ÖSV-Freestyle-Headcoach Christian Scheidl. Millauer war bei den US Open in Vail unmittelbar vor der Slopestyle-Qualifikation gestürzt. Olympiasiegerin Anna Gasser ist aufgrund der Knöchelverletzung, die sie sich Mitte Jänner in Laax (SUI) zugezogen hat, in Kalifornien nicht am Start.