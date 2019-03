Deutsche Merck engagiert Goldman Sachs im Versum-Übernahmepoker

Darmstadt (APA/Reuters) - Im Übernahmepoker um den US-Elektronikmaterialhersteller Versum Materials holt sich der deutsche Merck-Konzern weitere Schützenhilfe an die Seite. Neben der Investmentbank Guggenheim sei nun auch noch Goldman Sachs als Finanzierungsberater beauftragt worden, sagte ein Pressesprecher am Freitag. Goldman Sachs lehnte eine Stellungnahme ab.

Merck will Versum davon abbringen, mit dem in etwa gleich großen US-Rivalen Entegris zu fusionieren. Versum hat die Avancen aus Deutschland allerdings zurückgewiesen, weshalb das deutsche Unternehmen nun um die Versum-Aktionäre wirbt. Nach einem offenen Brief an diese habe der Konzern verstärkt Zustimmung aus dem Kapitalmarkt für seinen Übernahmevorschlag erhalten, hatte Merck-Chef Stefan Oschmann am Donnerstag auf der Bilanz-Pressekonferenz gesagt.

Das Versum-Management hat das von Merck in Aussicht gestellte Offert über 5,9 Mrd. Dollar (5,2 Mrd. Euro) inklusive Schulden zurückgewiesen und erklärt, es sei nicht besser als der geplante Zusammenschluss mit Entegris. Merck bietet 5,2 Mrd. Dollar in bar, während das Angebot eines Aktientauschs von Entegris zum aktuellen Entegris-Kurs knapp 4,3 Mrd. Dollar wert ist. Als Rechtsberater hatte Merck Sullivan & Cromwell mandatiert.

~ ISIN DE0006599905 WEB http://www.merck.de ~ APA288 2019-03-08/12:58