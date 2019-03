Frankreichs Präsident Macron zeichnet Kamerunerin zum Frauentag aus

Paris (APA/AFP) - Zum internationalen Frauentag hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Aktivistin aus dem zentralafrikanischen Land Kamerun geehrt. Aissa Doumara Ngatansou wurde am Freitag in Paris für ihren Einsatz für die Opfer von Vergewaltigung und Zwangsehen ausgezeichnet. Sie erhält den mit 100.000 Euro dotierten Simone-Veil-Preis, den der Staatschef erstmals vergab.

Bei einer Zeremonie im Elysee-Palast sagte die Aktivistin, sie widme die Auszeichnung „allen Frauen, die Opfer von Gewalt und Zwangsehen sind, und allen, die Boko Haram entkommen sind“. Die Islamistengruppe ist in Nigeria und in angrenzenden Staaten aktiv und entführt immer wieder Frauen und Mädchen.

Macron nannte Aissa Doumara Ngatansous Einsatz ein „Beispiel für Mut“. Er kündigte an, dass Frankreich 120 Millionen Euro in einen Fonds zum Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen und Diskriminierung in der Welt einzahlen will.

Der Simone-Veil-Preis ist nach der 2017 verstorbenen Politikerin und Frauenrechtlerin aus Frankreich benannt, die 1979 erste Präsidentin des EU-Parlaments wurde. Die Auschwitz-Überlebende Veil setzte sich zeitlebens auch für die Erinnerung an den Holocaust ein.