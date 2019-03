Golf: Schwab bei Katar Masters verbessert, Wiesberger bangt 1

Doha (APA) - Golfer Matthias Schwab hat sich beim Katar Masters mit einer 69 in der zweiten Runde klar verbessert und mit insgesamt 3 unter Par den Cut geschafft. Bernd Wiesberger, der wie Schwab am Vortag beim 1,75 Mio.-Event in Doha mit einer 72 eröffnet hatte, benötigte Freitag 71 Schlägen und saß bei 1 unter Par zunächst genau auf der Cut-Marke. Beide Österreicher hatten am Freitag frühe Abschlagzeiten.