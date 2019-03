Mindestens 25 Tote bei Lastwagenunglück mit Migranten in Mexiko

Tuxtla Gutierrez (APA/AFP) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mexiko sind mindestens 25 zentralamerikanische Migranten ums Leben gekommen. 32 weitere Menschen wurden bei dem Unglück am Donnerstagabend im südlichen Bundesstaat Chiapas verletzt, wie die örtlichen Behörden mitteilte. Demnach kam der Lastwagen, der die Migranten transportierte, nahe der Ortschaft Francisco Sarabia von der Straße ab und überschlug sich.

Der Bundesstaat Chiapas grenzt nördlich an Guatemala. Aus den von Armut und Gewalt geprägten zentralamerikanischen Staaten Guatemala, El Salvador und Honduras machen sich jedes Jahr Hunderte Migranten auf den Weg in Richtung USA. Dabei müssen sie Mexiko in ganzer Länge durchqueren.

Die Migranten sind oft in größeren Gruppen unterwegs oder nehmen die Dienste von Schleppern in Anspruch. Diese setzen für die Fahrt häufig Lastwagen ein. Die Laster sind meist überfüllt, die hygienischen Bedingungen schlecht.

In dem Unfall-Lkw, einem Dreitonner, waren nach Schätzungen des örtlichen Roten Kreuzes 80 Menschen unterwegs. Einige, die unverletzt blieben, suchten möglicherweise das Weite, sagte der örtliche Rotkreuzvertreter Isidoro Hernandez. Mindestens ein Todesopfer war nach seinen Worten minderjährig.

Es wurde befürchtet, dass sich die Zahl der Opfer noch erhöhen werde. Bei den Bergungsarbeiten waren Polizisten und Soldaten im Einsatz.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Chiapas gelangten die Migranten in der Region La Mesilla auf mexikanisches Territorium. Von dort aus wurden sie demnach in die Region Los Altos in Chiapas gebracht. Vom Zentrum dieses Bundesstaats aus sollte die Fahrt später in den östlichen Nachbarstaat Verucruz gehen.