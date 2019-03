Nach Razzien in Tschechien: Bisher keine Kapsch-Manager beschuldigt

Prag/Wien (APA) - Nach den Razzien beim österreichischen Mautanbieter Kapsch TrafficCom in Prag und der tschechischen Wettbewerbsbehörde in Brünn am Donnerstag seien seitens der Ermittler weder gegen den Generaldirektor von Kapsch in Tschechien, Karel Feix, noch gegen andere Kapsch-Mitarbeiter Beschuldigungen erhoben worden - das teilte der Sprecher von Kapsch in Tschechien, David Simonik, heute (Freitag) mit.

Niemand bei Kapsch habe gegen Gesetze verstoßen, betonte Simonik. Der Sprecher bestätigte, dass am Donnerstag Kapsch-Büros sowie Privaträume von der Polizei durchsucht worden und Unterlagen beschlagnahmt worden seien. Man kooperiere mit der Polizei, könne aber wegen der laufenden Ermittlungen der Oberstaatsanwaltschaft in Olomouc (Olmütz) keine näheren Details zu den Vorgängen bekanntgeben.

Laut Medienberichten werden Feix und UOHS-Chef Petr Rafaj der Korruption im Zusammenhang mit der Ausschreibung für den künftigen Betrieb des Lkw-Mautsystems in Tschechien verdächtigt. Die Tageszeitung „Pravo“ schrieb am Freitag unter Berufung auf den Durchsuchungsbefehl, Feix habe sich nach der Niederlage bei der Lkw-Maut-Ausschreibung intensiv darum bemüht, den Ausgang der Auftragsvergabe doch noch zugunsten von Kapsch zu beeinflussen.

Während die Durchsuchungen bei Kapsch und der Wettbewerbsbehörde (UOHS) in Brünn schon am Donnerstag abgeschlossen wurden, gingen sie im Rathaus des zentralen Stadtbezirkes Brünn-Mitte auch am Freitag weiter. Im Zuge der Razzia in Brünn-Mitte wurden von der Polizei gegen neun Personen Anschuldigungen wegen der Beeinflussung öffentlicher Auftragsvergaben erhoben.

Die Ermittlungen rund um die Wettbewerbsbehörde und Kapsch seien noch in einem früheren Stadium als jene in Brünn-Mitte, sagte der Sprecher der Nationalen Zentrale zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens (NCOZ), Jaroslav Ibehej. „In dieser getrennt geführten Strafsache wurde keine Person beschuldigt“, bestätigte Ibehej.

