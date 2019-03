Gewichtheben: Trotz Dopingfällen WM in Thailand - Olympia-Verzicht

Las Vegas (Nevada) (APA/dpa) - Thailand darf die Weltmeisterschaften im Gewichtheben in diesem Jahr ausrichten, obwohl acht Sportler des asiatischen Landes bei den vorangegangenen Titelkämpfen des Dopings überführt worden sind. Allerdings werden keine thailändischen Athleten an den Wettbewerben teilnehmen. Das hat der Gewichtheberweltverband (IWF) bei seiner Tagung in Las Vegas am Donnerstag (Ortszeit) festgelegt.

Der thailändische Verband hat sich zudem einen Bann auferlegt und wird keine Gewichtheber zu den Olympischen Spielen nach Tokio entsenden, heißt es. Die WM wird wie geplant vom 18. bis 27. September im thailändischen Badeort Pattaya ausgetragen. Bei Nachtests der Dopingproben von den Titelkämpfen im turkmenischen Aschchabad im November vergangenen Jahres sind sieben Frauen und ein Mann aus der thailändischen Mannschaft überführt worden. Darunter befinden sich drei Weltmeisterinnen, denen die Medaillen nach Abschluss der Dopingverfahren aberkannt werden.

Seit Frühjahr vergangenen Jahres sind verschärfte Anti-Doping-Regeln im Gewichtheben in Kraft. Seither ist die Suspendierung einer gesamten Nationalmannschaft schon bei Überführung von drei Dopingsündern eines Landes innerhalb eines Jahres möglich.