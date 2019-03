Frauentag - Papst fordert mehr gesellschaftliche Teilhabe für Frauen

Vatikanstadt (APA) - Papst Franziskus hat sich zum Weltfrauentag für mehr gesellschaftliche Teilhabe von Frauen ausgesprochen. „Wenn uns die Zukunft am Herzen liegt, wenn wir eine Zukunft des Friedens erträumen, muss man den Frauen mehr Raum geben“, sagte das Kirchenoberhaupt am Freitag im Vatikan.

Friede entstehe „aus der Zärtlichkeit der Mütter“, so Franziskus laut Kathpress . „Die Frau ist es, die die Welt schön macht, sie behütet und am Leben hält.“ Der Papst äußerte sich bei einem Besuch des „American Jewish Committee“ im Vatikan am Freitag. Der Internationale Frauentag wird jährlich am 8. März begangen.