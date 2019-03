Wirecard signalisiert baldige Aufklärung der Vorwürfe in Singapur

Aschheim (APA/Reuters) - Der deutsche Zahlungsabwickler Wirecard erwartet nach dem Wirbel um angebliche Verfehlungen in Singapur eine baldige Rückkehr zum Tagesgeschäft. „Ich bin überzeugt, dass sich der Markt in sehr naher Zukunft allein auf die starke operative Leistung und die Innovationen von Wirecard konzentrieren kann“, schrieb der aus Österreich stammende Vorstandschef Markus Braun am Freitag auf Twitter.

Eine mit dem Vorgang vertraute Person sagte, Brauns Tweet sei in Zusammenhang mit der internen Untersuchung des Vorwurfs angeblicher krimineller Machenschaften in der Niederlassung in Singapur zu verstehen. Braun hatte bereits im Februar nach Veröffentlichung der Vorwürfe durch die „Financial Times“ gesagt, er rechne mit einer baldigen Aufklärung durch eine von Wirecard beauftragte Kanzlei. Er glaube nicht, dass sich die Vorwürfe erhärteten. Zu Brauns Tweet vom Freitag wollte sich Wirecard nicht äußern.

Der Aktienkurs des Dax-Konzerns war nach den Berichten vor gut einem Monat abgestürzt. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt deshalb wegen Marktmanipulation. Dagegen sehen die Strafverfolger keine Anhaltspunkte für die Vorwürfe gegen das Unternehmen selbst. Nachdem Investoren mit Leerverkäufen wiederholt auf einen fallenden Kurs der Wirecard-Aktie gewettet hatten, verbot die Finanzaufsicht Bafin in einem ungewöhnlichen Schritt derartige Transaktionen.

