Frankfurter Rentenmarkt deutlich gestiegen

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag deutlich gestiegen. Die Umlaufrendite sei im Gegenzug von 0,03 Prozent am Donnerstag auf minus 0,03 Prozent gefallen, teilte die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mit.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte bereits am Donnerstag die Anleihekurse in der Eurozone und insbesondere in Italien beflügelt. Sie versprach den Leitzins bis mindestens Ende 2019 nicht anzuheben. Zudem kündigte sie neue Langfristkredite für die Banken an. EZB-Präsident Mario Draghi begründete die Entscheidung mit den deutlich gesenkten Konjunkturprognosen und einer tiefen Unsicherheit.