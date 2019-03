Kombination: Gruber erkrankt - Antreten in Oslo unwahrscheinlich

Oslo (APA) - Vizeweltmeister Bernhard Gruber kann wegen einer Magen-Darm-Erkrankung am Samstag voraussichtlich nicht am Weltcup der Nordischen Kombinierer in Oslo teilnehmen. Der Salzburger war am Donnerstag mit dem ÖSV-Team nach Norwegen gereist, musste den provisorischen Sprungdurchgang am Freitag aufgrund der Beschwerden aber auslassen.

Über seine mögliches Antreten im Einzelwettkampf soll am Samstag kurzfristig entschieden werden, die Chancen für die Teilnahme seien aber gering, so der ÖSV auf APA-Anfrage. Grubers ÖSV-Teamkollege Mario Seidl hatte die Saison wegen einer Kreuzbandverletzung bereits vorzeitig beenden müssen. Die deutschen Asse Eric Frenzel und Johannes Rydzek fehlen in Norwegen erkrankt.