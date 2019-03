Heuer rund 500 katholische Erwachsenentaufen

Wien (APA) - Die katholische Kirche rechnet für heuer mit rund 500 Erwachsenentaufen, geht aus einer Anfrage von „Kathpress“ an die österreichischen Diözesen hervor. Die Zahl liegt damit unter den bisherigen Rekordjahren 2017 und 2018, als rund 900 bzw. 600 Über-14-Jährige getauft wurden, beträgt demnach aber weiterhin rund das Doppelte des langjährigen Jahresschnitts.

Die meisten Täuflinge gibt es traditionell in der Erzdiözese Wien, wo Kardinal Christoph Schönborn am Donnerstagabend 138 Erwachsene offiziell zur Taufe in der Osternacht zugelassen hat. Die Täuflinge kommen aus insgesamt 23 Nationen, wobei Iran und Afghanistan die größte Gruppe stellen, gefolgt von den Österreichern. Insgesamt soll es in der Hauptstadt-Diözese heuer an die 220 Erwachsenentaufen geben. Die Taufvorbereitung für erwachsene Katechumenen dauert in der katholischen Kirche mindestens ein ganzes Jahr, bei der Taufe erhalten Erwachsene dann in der Regel alle drei Initiationssakramente - Taufe, Firmung und Erstkommunion - in einer Feier.