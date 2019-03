Syrische Kurden lehnen Schutzzonen-Pläne der Türkei ab

Qamishli (APA/Reuters) - Die Kurden-Regierung im Norden Syriens plädiert für die Entsendung einer multinationalen Truppe an die Grenze zur Türkei und lehnt die Einrichtung einer von der Türkei kontrollierten Schutzzone ab. Man habe US-Vertretern entsprechende Ideen vorgelegt, sagte der Kurden-Politiker Fawza Youssef am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Kurden sind gegen eine von der Türkei kontrollierte Schutzzone, da sie befürchten, dass die Türkei einen Angriff auf ihre Region plant. Die Frage gewinnt an Aktualität, da die Extremistenmiliz IS im Norden Syriens nahezu besiegt scheint. Die mit den Kurden-Milizen verbündete USA haben deshalb den Abzug ihrer Truppen angekündigt. Die Türkei will nun ihren Einflussbereich in Nordsyrien ausweiten.