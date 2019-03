Deutsche Politik will Autobauer zur Kontrolle der Lieferkette zwingen

Berlin (APA/dpa) - Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will auch die deutsche Autoindustrie zwingen, bei Lieferanten auf Umweltschutz und Menschenrechtsstandards zu achten. „Jeder Autohersteller sollte wissen, unter welchen Bedingungen sein Stahl produziert wird.“

Das sagte Entwicklungsminister Müller der „Wirtschaftswoche“ unter Bezug auf den verheerenden Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien, bei dem es im Jänner fast 200 Tote gegeben hatte.

„Die Bundesregierung überprüft jetzt, wie die größeren Unternehmen in Deutschland mit mehr als 500 Mitarbeitern ihrer Sorgfaltspflicht in den Lieferketten nachkommen“, sagte der Minister. „Sollten wir feststellen, dass Freiwilligkeit nicht zum Ziel führt, werden wir das gesetzlich regeln.“ Dies sei als „letzter Weckruf“ an die deutschen Unternehmen zu verstehen. Der Minister fordere bereits seit einiger Zeit die Beachtung der Lieferkette unabhängig von der Branche, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag der dpa.

Weil große Teile des von Volkswagen, Daimler und BMW verarbeiteten Stahls aus brasilianischen Minen stamme, sehe die deutsche Regierung die Autobauer in der Verantwortung, schrieb die „Wirtschaftswoche“. Der Damm an der Mine Corrego do Feijao des Vale-Konzers war am 25. Jänner geborsten. Rund zwölf Millionen Kubikmeter rötlichen Schlamms ergossen sich über die Stadt Brumadinho und Teile angrenzender Siedlungen im Südosten des Landes. Der Zivilschutz erhöhte die Zahl der offiziell bestätigten Toten zuletzt auf 186, weitere 122 Menschen galten mehr als einen Monat nach der Tragödie als vermisst.

BMW teilte auf Anfrage mit, das Unternehmen sei nach dem Unglück „aus eigenem Antrieb aktiv geworden“ und überprüfe derzeit die Stahl-Lieferketten. Seit Jahren bestehe BMW in den Lieferantenbeziehungen auf die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltgesetzen.

Daimler äußerte sich nicht zum konkreten Fall in Brasilien. Eine gesetzliche Regelung zur Verantwortung bei Lieferketten könnte „hilfreich sein, um einheitlich akzeptierte Standards zu schaffen“, hieß es. „Wichtig ist jedoch bei jeder Art von Regulierung, dass diese angemessen ist und für Unternehmen auch umsetzbar“, fügte Daimler hinzu.