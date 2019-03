SPORT - Termine von Samstag 9. März bis Montag 11. März

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Sport - Termine am Samstag, 09. März 2019

SKI ALPIN * 09:30 Kranjska Gora Weltcup-Riesentorlauf Herren

12:30 2. Durchgang

(live auf ORF eins) * 10:30 Spindleruv Mlyn Weltcup-Slalom Damen

(Spindlermühle) 13:30 2. Durchgang

(live auf ORF eins)

FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/Grunddurchgang/21. Runde * Wien Vorberichterstattung Bundesliga/Zweite Liga HYPBET/18. Runde * 14:30 N/Wiener SC Wiener Neustadt - Vorwärts Steyr

Neustadt * 14:30 O/Linz Blau Weiß Linz - FC Wacker Innsbruck II Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/25. Runde * 15:30 Dortmund Borussia Dortmund - VfB Stuttgart * 15:30 Freiburg SC Freiburg - Hertha BSC Berlin * 15:30 Leipzig RB Leipzig - FC Augsburg * 15:30 München Bayern München - VfL Wolfsburg * 18:30 Mainz FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/25. Runde * 13:00 Aue Erzgebirge Aue - SC Paderborn * 13:00 Darmstadt Darmstadt 98 - Holstein Kiel * 13:00 Köln 1. FC Köln - Arminia Bielefeld * 13:00 Regensburg Jahn Regensburg - MSV Duisburg Int. Ligen/England/Premier League/30. Runde * 13:30 London Crystal Palace - Brighton and Hove Albion * 16:00 Cardiff Cardiff City - West Ham * 16:00 Huddersfield Huddersfield - Bournemouth * 16:00 Leicester Leicester City - Fulham * 16:00 Newcastle upon Newcastle United - Everton

Tyne * 16:00 Southampton Southampton - Tottenham Hotspur * 18:30 Manchester Manchester City - Watford Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/28. Runde * 17:00 Straßburg RC Straßburg - Olympique Lyon * 20:00 Amiens Amiens - Nimes Olympique * 20:00 Dijon Dijon FCO - Stade de Reims * 20:00 Monaco AS Monaco - Girondins Bordeaux Int. Ligen/Italien/Serie A/27. Runde * 18:00 Parma FC Parma - Genoa * 20:30 Verona Chievo Verona - AC Milan Int. Ligen/Spanien/La Liga/27. Runde * 13:00 Eibar Alaves - Eibar * 16:15 Madrid Atletico Madrid - Leganes * 18:30 Barcelona FC Barcelona - Rayo Vallecano * 20:45 Getafe Getafe - Huesca Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 10B

SKI NORDISCH Langlauf * 10:00 Oslo Weltcup: Massenstart klassisch (Herren 50

km) (live auf ORF Sport +) Nord. Kombination * 09:00 Oslo Weltcup: Springen

13:30 Langlauf Skispringen/Raw Air * 14:30 Oslo Herren-Weltcup: Mannschaftsbewerb

BIATHLON * 16:30 Östersund WM: Herren-Sprint (10 km) (live auf ORF

eins)

SNOWBOARD * 13:30 Scuol Weltcup-Finale: Parallel-Riesentorlauf (live

auf ORF Sport +) * 22:00 Mammoth Weltcup: Halfpipe (live auf ORF Sport +)

Mountain

(Kalifornien)

SKI FREESTYLE * 18:30 Mammoth Weltcup: Slopestyle (live auf ORF Sport +)

Mountain

(Kalifornien)

EISSCHNELLLAUF * 20:30 Salt Lake City Weltcup-Finale

(Utah)

SHORT TRACK - 10:00 Sofia WM

BOB * 02:00 Whistler WM: Vierer (live auf ORF Sport +) * Whistler WM: Vierer (10.03. 02:00 Uhr) (live auf ORF

Sport +)

TENNIS * 20:00 Indian Wells ATP-Turnier Masters 1000, WTA-Premier-

(Kalifornien) Turnier

MOTORSPORT Rallye/WM * Leon Mexiko-Rallye

RADSPORT * Siena Strade Bianche

BASKETBALL ABL/27. Runde * 19:00 O/Gmunden Swans Gmunden - Raiffeisen Flyers Wels (live

auf Sky Sport Austria)

HANDBALL ÖHB/Cup/Frauen/Halbfinale * 18:00 V/Bregenz SSV Dornbirn Schoren - MGA Fivers * 18:30 N/Stockerau UHC Müllner Bau Stockerau - Hypo NÖ

VOLLEYBALL AVL/Damen/Viertelfinale/best-of-three/2. Spiel * 15:00 Wien SB VB NÖ Sokol/Post - VC Tirol * 18:30 ST/Graz UVC Holding Graz - PSV VG Salzburg DenizBank Volley League/Herren/27. Runde * 18:00 O/Ried UVC Weberzeile Ried - VBC TLC Weiz * 19:00 N/Amstetten VCA Amstetten NÖ - UVC Holding Graz * 19:00 N/Zwettl SG Union Raiffeisen Waldviertel - SK

Posojilnica Aich/Dob

GOLF - Doha European Tour (mit Wiesberger, Schwab)

JUDO - 17:00 Marrakesch Grand Prix (live auf ORF Sport +)

SPORT ALLGEMEIN * Wien Entwicklungen in der aktuellen Blutdoping-

Causa

TRIATHLON * 09:06 Abu Dhabi World-Series-Auftakt (Teambewerb mit Öst.)

-- * 12:00 Wien Radioreihe „Im Journal zu Gast“ mit

Vizekanzler Strache (FPÖ)

(Ö1)

Sport - Termine am Sonntag, 10. März 2019

SKI ALPIN * Spindleruv Mlyn Nach Weltcup der Damen in Spindleruv Mlyn

(Spindlermühle) * 09:30 Kranjska Gora Weltcup-Slalom Herren

12:30 2. Durchgang

(live auf ORF eins)

FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/Grunddurchgang/21. Runde * 17:00 Wien FK Austria Wien - Cashpoint SCR Altach

* 17:00 B/Mattersburg SV Mattersburg - SK Rapid Wien

BILD * 17:00 N/Ma. FC Flyeralarm Admira - spusu SKN St. Pölten

Enzersdorf BILD * 17:00 O/Pasching LASK Linz - FC Wacker Innsbruck

BILD * 17:00 S/Salzburg Red Bull Salzburg - SK Puntigamer Sturm Graz

BILD * 17:00 ST/Hartberg TSV Prolactal Hartberg - RZ Pellets WAC

BILD Bundesliga/Zweite Liga HYPBET/18. Runde * 10:30 V/Lustenau SC Austria Lustenau - SV Horn Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/25. Runde * 15:30 Sinsheim 1899 Hoffenheim - 1. FC Nürnberg * 18:00 Hannover Hannover 96 - Bayer Leverkusen Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/25. Runde * 13:30 Fürth Greuther Fürth - Dynamo Dresden * 13:30 Hamburg St. Pauli - Hamburger SV * 13:30 Magdeburg FC Magdeburg - SV Sandhausen Int. Ligen/England/Premier League/30. Runde * 13:00 Liverpool Liverpool - Burnley * 15:05 London Chelsea - Wolverhampton Wanderers * 17:30 London Arsenal - Manchester United (live auf PULS

4) Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/28. Runde * 15:00 Montpellier Montpellier HSC - Angers SCO * 15:00 Saint-Etienne AS St. Etienne - OSC Lille * 15:00 Toulouse Toulouse - EA Guingamp * 17:00 Rennes Stade Rennes - SM Caen * 21:00 Marseille Olympique Marseille - OGC Nizza Int. Ligen/Italien/Serie A/27. Runde * 12:30 Bologna Bologna - Cagliari * 15:00 Frosinone Frosinone - Torino * 15:00 Genua Sampdoria Genua - Atalanta Bergamo * 15:00 Mailand Inter Mailand - SPAL Ferrara * 18:00 Reggio Emilia US Sassuolo - SSC Napoli * 20:30 Florenz ACR Fiorentina - Lazio Rom Int. Ligen/Spanien/La Liga/27. Runde * 12:00 Vigo Celta de Vigo - Betis Sevilla * 16:15 Girona Girona - Valencia * 18:30 Sevilla FC Sevilla - Real Sociedad * 18:30 Valencia Levante - Villarreal * 20:45 Valladolid Real Valladolid - Real Madrid Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 10B

SKI NORDISCH Langlauf * 11:45 Oslo Weltcup: Massenstart klassisch (Damen 30 km) Skispringen/Raw Air * 10:00 Oslo Damen-Weltcup (live auf ORF Sport +/ORF

eins) * 14:30 Oslo Herren-Weltcup

BIATHLON * 13:45 Östersund WM: Damen-Verfolgung (10 km) (live auf ORF

Sport +) * 16:30 Östersund WM: Herren-Verfolgung (12,5 km) (live auf

ORF eins)

EISSCHNELLLAUF * 21:30 Salt Lake City Weltcup-Finale

(Utah)

SHORT TRACK - 10:00 Sofia WM

BOB * 02:00 Whistler WM: Vierer (live auf ORF Sport +)

TENNIS * 19:00 Indian Wells ATP-Turnier Masters 1000, WTA-Premier-

(Kalifornien) Turnier

MOTORSPORT * 09:00 Hongkong Formel E * 15:00 Doha Motorrad-GP von Katar (WM-Auftakt, 18:

00/MotoGP) (live auf Servus TV) Rallye/WM * Leon Mexiko-Rallye

RADSPORT * Saint-Germain- Paris-Nizza (mit Großschartner, Konrad)

en-Laye

LEICHTATHLETIK - T/Innsbruck Crosslauf-ÖM

EISHOCKEY EBEL/Pick Round/10. Runde * 17:30 Wien spusu Vienna Capitals - Red Bull Salzburg * 17:30 K/Klagenfurt KAC - Fehervar AV19 * 17:30 ST/Graz Moser Medical Graz 99ers - HCB Südtirol EBEL/Qualifikationsrunde/10. Runde * 17:30 O/Linz Liwest Black Wings Linz - Panaceo VSV * 17:30 Znojmo (Znaim) HC Znojmo - HC TWK Innsbruck

BASKETBALL ABL/27. Runde * 17:00 Wien Vienna D.C. Timberwolves - BC Hallmann

Vienna * 17:00 B/Oberwart Unger Steel Gunners Oberwart - UBSC

Raiffeisen Graz * 17:00 N/Traiskirchen Arkadia Traiskirchen Lions - Kapfenberg

Bulls * 17:00 ST/Fürstenfeld Raiffeisen Fürstenfeld Panthers - BK

Klosterneuburg Dukes AWBL/17. Runde * 14:30 Wien Vienna D.C. Timberwolves - DBB LZ OÖ Linz-

Wels * 18:00 Wien Basket Flames Wien - Vienna United Post

VOLLEYBALL AVL/Damen/Viertelfinale/best-of-three/3. Spiel - 12:00 Wien SB VB NÖ Sokol/Post - VC Tirol (falls nötig) - 17:00 ST/Graz UVC Holding Graz - PSV VG Salzburg (falls

nötig)

GOLF - Doha European Tour (mit Wiesberger, Schwab)

JUDO - 17:00 Marrakesch Grand Prix (live auf ORF Sport +)

TISCHTENNIS Champions League/Damen/Halbfinale/Hinspiel * 15:00 O/Linz Linz AG Froschberg - KTS Tarnobrzeg (live

auf ORF Sport +)

SPORT ALLGEMEIN * Wien Entwicklungen in der aktuellen Blutdoping-

Causa

Sport - Termine am Montag, 11. März 2019

SKI ALPIN * Soldeu Nach Weltcup der Herren in Kranjska Gora und

Vorschau Weltcup-Finale in Soldeu

* Soldeu Weltcup-Finale: Training Abfahrt Herren * Soldeu Weltcup-Finale: Training Abfahrt Damen

FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/Grunddurchgang/21. Runde * Wien Nachbetrachtung Champions League/Achtelfinale/Rückspiele * Wien Vor Dienstag-Spielen Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/25. Runde * 20:30 Düsseldorf Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt Int. Ligen/Italien/Serie A/27. Runde * 20:30 Rom AS Roma - Empoli Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 10B

SKI NORDISCH Skispringen/Raw Air * 17:30 Lillehammer Herren-Weltcup: Qualifikation

TENNIS * 20:00 Indian Wells ATP-Turnier Masters 1000, WTA-Premier-

(Kalifornien) Turnier

RADSPORT * Bellegarde-sur- Paris-Nizza (mit Großschartner, Konrad)

Valserine

SPORT ALLGEMEIN * Wien Entwicklungen in der aktuellen Blutdoping-

Causa * 10:00 Wien PK Bundesministerium für öffentlichen Dienst

und Sport „Anti-Doping Arbeit in Österreich“

mit Vizekanzler Strache, Geschäftsführer

Cepic (NADA-Austria), Oberrat Dieter Csefan

(Büroleiter organisierte Kriminalität im BK)

(live auf http://go.apa.at/15SJn8mO , ORF

Sport +)

(Haus des Sports, 4., Prinz-Eugen-Straße 12)

SPONSORING * 11:00 T/Innsbruck PG Land Tirol, I believe in you „Neue

Crowdfunding-Seite für Tirols Sport“ mit

Hannah Prock (Rodeln), Landesrat für Sport

Geisler, GF Uhlir (I believe in you)

(Campus Sport, Institut für

Sportwissenschaft, Kraftraum, Fürstenweg

185)

