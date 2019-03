Deutsche Zöllner entdeckten kiloweise Kokain in Skateboard-Rollen

Dresden (APA/AFP) - In Kunststoffrollen für Skateboards haben Zöllner in Leipzig und Frankfurt am Main Kokain im Wert von 1,8 Millionen Euro entdeckt. Die 24 Kilogramm schwere Drogenlieferung kam in drei Paketsendungen aus Argentinien und war an einen Empfänger in Spanien adressiert, wie das Zollfahndungsamt Dresden am Freitag mitteilte. Den Beamten fielen die Rollen wegen auffälliger Röntgenbilder auf.

Daraufhin bohrten sie einige der Räder an und stießen auf weißes Pulver. Um die mutmaßlichen Drogenschmuggler zu fassen, brachten Dresdner Zollfahnder zwei der Pakete nach Spanien. Dort konnten spanische Ermittler den Empfänger festnahmen. Das dritte Paket schickte der Zoll als Retoure getarnt nach Argentinien. Die dortige Bundespolizei konnte dadurch vier Verdächtige festnehmen.

Bereits im Februar hatten Zöllner in Köln sechs Kilogramm Kokain in Skateboard-Rollen entdeckt. Auch diese Ware stammte von argentinischen Drogenschmugglern und war auf dem Weg nach Barcelona. Die argentinischen Behörden konnten in Buenos Aires vier Tatverdächtige festnehmen, die nach Polizeiangaben zu einem internationalen Drogenring gehörten.