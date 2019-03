Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Internationaler Frauen-Tag feiert das Frauen-Wahlrecht

Wien - Jedes Jahr am 8. März findet der Internationale Frauen-Tag statt. An diesem Tag wird an die Rechte von Frauen erinnert. Frauen sollen nämlich die gleichen Chancen und Rechte haben wie Männer. Heute ist es zum Beispiel ganz normal, dass Frauen wählen dürfen. Das war aber nicht immer so. Erst vor rund 100 Jahren durften Frauen in Österreich zum ersten Mal wählen. Deshalb erinnert der Frauen-Tag heuer vor allem an den Beginn des Frauen-Wahlrechts.

Älteres Ehepaar starb bei Brand im Burgenland

Neufeld an der Leitha - In der Stadt Neufeld an der Leitha im Burgenland hat am Freitag ein Wohnhaus gebrannt. Bei dem Brand starb ein älteres Ehepaar. Die Feuerwehr war zwar schnell beim Brand, konnte das Ehepaar aber nicht mehr retten. Das ältere Ehepaar wurde von einem Atemschutz-Team aus dem Haus gebracht. Aber da waren der Mann und die Frau bereits tot. Bei den Löscharbeiten waren Feuerwehren aus mehreren Orten im Einsatz. Der Brand wurde rasch gelöscht.

Befreite Zirkustiere liefen in Oberösterreich auf einer Straße herum

Traun - In der Stadt Traun in Oberösterreich sind Zirkustiere auf einer Bundesstraße mit viel Verkehr herumgelaufen. Unbekannte Täter hatten am Donnerstag die Zäune der Gehege der Tiere aufgeschnitten. So konnten die Tiere aus dem Zirkus entkommen. Bei den Tieren handelte es sich um 8 Kamele, ein Lama und 7 weitere Zirkustiere. Der Zirkusdirektor und seine Mitarbeiter brauchten 30 Minuten, um die Tiere wieder einzufangen. Die Bundesstraße wird von vielen Autofahrern benutzt. Deshalb war das gefährlich für die Tiere.

Red Bull Salzburg verlor in der Europa League gegen Napoli

Neapel - Der Fußball-Klub Red Bull Salzburg hat am Donnerstag in der Europa League gespielt. Salzburg verlor in Italien gegen SSC Napoli mit 0:3. Nächste Woche spielt Red Bull Salzburg in der Stadt Salzburg noch einmal gegen Napoli. Dieses Spiel muss Salzburg mit mindestens 4 Toren Unterschied gewinnen, um in der Europa League eine Runde weiter zu kommen. Aber das wird sehr schwer, denn SSC Napoli ist eine sehr starke Mannschaft. Napoli liegt derzeit in der italienischen Meisterschaft an 2. Stelle.

Erklärung: Europa League

Die Europa League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Europa League spielen Fußball-Vereine aus Europa gegeneinander. Aus Österreich haben heuer Rapid Wien und Red Bull Salzburg mitgespielt.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++