Bereits 13 EVP-Parteien für Ausschluss von Orban-Partei

Brüssel (APA/dpa) - Die Zahl der Parteien, die den Ausschluss der ungarischen Fidesz aus der Europäischen Volkspartei fordern, wächst. Mittlerweile haben 13 Mitgliedsparteien ans EVP-Präsidium geschrieben, die die Aussetzung der Fidesz-Mitgliedschaft oder den Ausschluss aus der Parteienfamilie fordern, sagte eine EVP-Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Vergangene Woche waren es noch 12 gewesen. Nach Angaben der Sprecherin stammen die Briefe von zwei Parteien aus Belgien, je einer aus Luxemburg und den Niederlanden sowie je zwei aus Schweden und Portugal. Zudem haben sich Parteien aus Finnland, Griechenland, Litauen und Norwegen ans EVP-Präsidium gewandt. Zuletzt kam nun ein Schreiben der Demokraten für ein starkes Bulgarien hinzu.

Der Vorsitzende der wallonischen Christdemokraten hatte die Haltung seiner Partei damit begründet, Orbans Exzesse seien unerträglich geworden. Die deutschen Unionsparteien und die ÖVP haben sich den Ausschlussforderungen bisher nicht angeschlossen, doch ging EVP-Fraktionschef Manfred Weber in den vergangenen Tagen deutlich auf Distanz zu Fidesz.

An der Vorstandssitzung nehmen rund 260 Delegierte von mehr als 50 Parteien teil. Für eine Entscheidung reicht eine absolute Mehrheit. Die 13 Parteien, die sich bisher an das EVP-Präsidium gewandt haben, stellen einer Liste vom Februar zufolge 49 Delegierte.

Orban scheint indes zu einem Austritt aus eigenem Antrieb zu tendieren, ohne sich darauf festgelegt zu haben. In den von ihm kontrollierten Medien werden Szenarien erörtert, in denen die Fidesz mit anderen nationalistischen und rechtspopulistischen Parteien in Europa einen neuen Block rechts von der EVP bilden könnte. In dem Rundfunk-Interview am Freitag kündigte Orban an, dass er am kommenden Sonntag nach Warschau reisen werde, um mit der dortigen, rechtsnationalen Regierungspartei PiS (Recht und Gerechtigkeit) zu sprechen. Diese gehört im Europaparlament nicht der EVP an, sondern der EU-skeptischen EKR-Fraktion an. „Wenn wir (aus der EVP) weggehen und etwas Neues anfangen müssen, dann können wir auf sie (die PiS) zählen“, sagte er.