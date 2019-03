Segeln: Sportdirektor Fundak nicht mehr im OeSV - Schmid übernimmt

Wien/Neusiedl am See (APA) - Der Österreichische Segel-Verband (OeSV) und Sportdirektor Georg Fundak gehen ab sofort getrennte Wege. Der langjährige Trainer und Funktionär habe am Donnerstag mit sofortige Wirkung um seine Pensionierung ersucht, gab der Verband am Freitag bekannt. Nachfolger ist Matthias Schmid, der zuletzt als „Head of Sports“ im OeSV tätig war. Der 38-Jährige segelte 2016 selbst noch im 470er bei Olympia.

Mit der Ära Fundak geht die bisher erfolgreichste im heimischen Segelsport zu Ende. Unter dem gebürtigen Ungarn holten Österreichs Segler durch Roman Hagara/Hans Peter Steinacher 2000 und 2004 im Tornado sowie durch Christoph Sieber 2000 insgesamt dreimal Olympia-Gold. Zuletzt bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro ging Österreichs einzige Medaille durch Bronze von Thomas Zajac/Tanja Frank im Nacra 17 ebenfalls auf das Konto der Segler.

Fundak (65) war seit 1986 in verschiedenen Funktionen beim Segelverband tätig. Die ursprünglich für 2020 - und damit nach Olympia in Tokio - geplante Übergabe der Agenden an Schmid wurde laut Verbandsangaben nun vorzeitig vollzogen.