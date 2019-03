Ehepaar bei Brand im Burgenland gestorben- Heizlüfter als Ursache

Neufeld an der Leitha (APA) - Der für ein Ehepaar tödliche Wohnhausbrand am Freitagvormittag in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist vermutlich durch einen Heizlüfter ausgelöst worden. Das Gerät dürfte laut Aussagen von Ermittlern des Landeskriminalamtes zu nahe an brennbaren Sachen gestanden sein, teilte die Polizei am Freitag mit.

Bei dem gegen 9.00 Uhr entdeckten Brand kamen ein 80-jähriger Mann und seine 83-jährige Frau ums Leben. Beide waren zwar von Atemschutztrupps der Feuerwehr ins Freie gebracht worden, eine Notärztin konnte jedoch nur mehr ihren Tod feststellen. Fremdverschulden konnte laut Polizei ausgeschlossen werden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl des Hauses, in dessen Obergeschoß sich das Schlafzimmer des Paares befand, bereits in Vollbrand. Obergeschoß und Dachkonstruktion wurden durch das Feuer zerstört. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr habe für angrenzende Gebäude keine Gefährdung bestanden, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland. Die Höhe des Schadens war vorerst nicht bekannt.