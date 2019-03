Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis weiter auf Sinkflug

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Freitag im späten europäischen Handel seine Verluste ausgebaut. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 55,22 Dollar und damit um 2,54 Prozent weniger als am Donnerstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 64,77 Dollar gehandelt.

Sorgen um die weltweite Konjunktur hatten schon am Vormittag die Öl-Preise belastet. Bisher habe sich das schwächere Wirtschaftswachstum allerdings nicht auf die Ölnachfrage Chinas ausgewirkt, schreiben die Commerzbank-Experten in ihrer jüngsten Einschätzung. Die Rohöleinfuhren Chinas lagen den vierten Monat in folge über der Marke von 10 Mio. Barrel pro Tag, heißt es weiter. Dazu dürfte auch die bevorstehende Inbetriebnahme einer neuen Raffinerie beigetragen haben, in deren Vorfeld die Lagerbestände aufgebaut wurden.

Am Abend stehen neue Daten zur Anzahl der Bohrlöcher in den USA auf dem Programm. In der vergangenen Woche hatte die US-Fördermenge ein neues Rekordhoch bei 12,1 Millionen Barrel pro Tag erreicht.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.297,10 Dollar und damit klar über dem Schlusskurs von Donnerstag von 1.285,91 Dollar.

Liste ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 64,77 66,30 -2,31 WTI 55,22 56,66 -2,54 OPEC-Daily 65,57 65,04 +0,81 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.297,10 1.285,91 +0,87 Silber 15,31 15,04 +1,80 Platin 815,38 815,04 +0,04 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 118,20 116,90 +1,11 Zucker 338,10 337,20 +0,27 Mais 168,75 169,75 -0,59 Sojabohnen 900,00 889,75 +1,15 Weizen 184,25 184,50 -0,14 ~