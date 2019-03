Europas Leitbörsen schließen einheitlich mit Verlusten

Frankfurt am Main (APA) - Klare Verluste haben die Börsen Europas am Freitag verzeichnet und sich tiefer ins Wochenende verabschiedet. Zuerst hatten Konjunkturdaten aus China den Anlegern einen Schock verpasst. Anschließend machten schwache US-Arbeitsmarktdaten alle Chancen auf eine Erholung zunichte.

Der Euro-Stoxx-50 fiel um 25,25 Einheiten oder 0,76 Prozent auf 3.283,60 Zähler.

Laut chinesischen Zollbehörden brachen die auf Dollar lautenden Exporte im Februar um 20,7 Prozent ein. Analysten hatten, gegenüber dem Vormonat, mit einem Minus von 4,8 Prozent gerechnet, nach einem unerwarteten Plus von 9,1 Prozent im Jänner.

Der massive Rückgang der chinesischen Exporte im Februar sei „die nächste Alarmglocke“, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partner. „Egal wohin man schaut, die Weltwirtschaft kühlt sich deutlich ab.“ Der Aktienexperte fürchtet, dass nach der imposanten Rally seit Jahresbeginn viele Anleger der Börse jetzt den Rücken kehren könnten.

Darüber ging dem US-Arbeitsmarkt im Februar die Luft aus. Die Regierung in Washington meldete am Freitag nur 20.000 neue Stellen. Das ist die schwächste Zahl seit September 2017. Am Bau und in anderen Branchen wurden sogar unter dem Strich Jobs gestrichen.

Innerhalb des Euro-Stoxx-50 zeigten sich Banken, besonders ING Group und Societe Generale, äußerst schwach. Die Titel beider Geldhäuser verbuchten Abschläge von 2,5 Prozent. Sie hatten den Autosektor als schwächste Branche des Tages abgelöst.

In London sackten indes die Scheine von GVC um annähernd 14 Prozent ab. Die Unternehmensspitzen Kenny Alexander und Lee Feldman hätten Anteile an dem Glücksspielkonzern verkauft, schrieben britische Medien.

Die Aktien des Brillenherstellers EssilorLuxottica rutschten in Paris um 6,3 Prozent ab, nachdem das Unternehmen vorläufige Jahreszahlen vorgelegt hatte. Der bereinigte operative Gewinn sei 2018 um 4,8 Prozent zurückgegangen, ließ der Konzern mitteilen. Der bereinigte Nettogewinn sank um 1,7 Prozent.

~ Index Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 2.937,57 -36,94 -1,24 2.974,51 DAX 11.457,84 -59,96 -0,52 11.517,80 FT-SE-100 7.104,31 -53,24 -0,74 7.157,55 CAC-40 5.231,22 -36,70 -0,70 5.267,92 SPI 10.973,77 -68,69 -0,62 11.042,46 FTSEMIB 20.484,39 -213,17 -1,03 20.697,56 IBEX-35 9.129,30 -120,60 -1,30 9.249,90 AEX 530,55 -6,13 -1,14 536,68 BEL-20 3.536,61 -36,62 -1,02 3.573,23 SX Gesamt 1.558,63 -0,28 -0,02 1.558,91 Euro-Stoxx-50 3.283,60 -25,25 -0,76 3.308,85 Euro-Stoxx 360,15 -2,69 -0,74 362,84 ~

~ ISIN EU0009658145 ~ APA488 2019-03-08/18:07