Neue Verzögerungen beim deutschen Hauptstadtflughafen „BER“

Berlin/Schönefeld (APA/dpa) - Beim pannenreichen, mehrmals verzögerten Start des neuen deutschen Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ mit dem IATA-Code BER soll es trotz neuer Verzögerungen beim Start im Oktober 2020 bleiben. Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup hielt am Freitag trotz wachsenden Zeitdrucks an der dann geplanten Eröffnung fest, berichtete die Deutsche Presseagentur dpa.

„Dafür haben wir keinen Plan B und brauchen auch keinen Plan B“, sagte Lütke Daldrup laut dem Agenturbericht am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung. Die Baufirma Bosch wird nach seinen Angaben jedoch die Brandmeldeanlage nicht so schnell fertigstellen wie eigentlich geplant. Das war für Anfang Februar vorgesehen, jetzt soll es in drei Wochen so weit sein. Sollte auch das nicht klappen, gebe es aber noch Puffer, versicherte Lütke Daldrup. „Der Zeitplan fällt nicht wie ein Kartenhaus zusammen.“

An der Flughafen-Betreibergesellschaft sind die Länder Berlin und Brandenburg zu je 37 Prozent und die Bundesrepublik Deutschland zu 26 Prozent beteiligt. Der Airport soll die beiden Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld, auf dessen Gelände er sich teils befindet, ersetzen. Ursprünglich hätte der Flugbetrieb - nach Baubeginn im Jahr 2006 - im November 2011 losgehen sollen. Eine erste Terminkorrektur sah dann den Juni 2012 vor. Dann kam es zu mehrfachen weiteren Verschiebungen.