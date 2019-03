US-Börsen im Verlauf tiefer, schwache Arbeitsmarktdaten belasten

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Freitag im Verlauf schwächer tendiert. Vor allem die enttäuschenden Arbeitsmarktdaten drückten auf die Wall Street. Mit den schwachen Zahlen wurden Sorgen vor einer konjunkturellen Abschwächung gestärkt. In der Früh gab es bereits schwache Wirtschaftsdaten aus China.

Gegen 19.00 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Abschlag von 173,35 Zählern oder 0,68 Prozent bei 25.299,88 Punkten. Der S&P-500 Index lag 23,56 Punkte oder 0,86 Prozent im Minus bei 2.725,37 Zähler. Der Nasdaq Composite Index schwächte sich um 60,53 Zähler oder 0,82 Prozent auf 7.360,93 Einheiten ab.

Die Regierung in Washington meldete am Freitag nur 20.000 neue Stellen. Das ist die schwächste Zahl seit September 2017. Am Bau und in anderen Branchen wurden sogar unter dem Strich Jobs gestrichen. Volkswirte hatten 180.000 neue Arbeitsplätze erwartet.

Sorgen um die schwächelnde Weltwirtschaft verursachten unter anderem für Abschläge bei Ölkonzernen. Der Preis des Rohstoffes gab wegen den Konjunkturdaten klar nach und so sanken die Aktien des US-Energiekonzerns ExxonMobil um 1,6 Prozent. Chevron verloren 0,9 Prozent.

In schwacher Verfassung zeigten sich im Dow Jones auch United Technologies (minus 1,2 Prozent), Pfizer (minus 2,0 Prozent), Caterpillar (minus 1,5 Prozent) und Coca Cola (minus 1,4 Prozent).

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA515 2019-03-08/19:00