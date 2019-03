New York (APA) - Die US-Börsen haben am Freitag leicht im Minus geschlossen. Damit ging in New York die schwächste Handelswoche im bisherigen Jahr 2019 zu Ende mit fünf Verlusttagen in Folge. Die wichtigsten US-Indizes mussten Wochenverluste von jeweils mehr als zwei Prozent hinnehmen.

Zunehmende Konjunktursorgen drückten auch zum Wochenausklang auf die Kurse an der Wall Street. Der aktuelle US-Arbeitsmarktbericht, schwache Wirtschaftsdaten aus China und der weiter fehlende Durchbruch im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit belasteten die Stimmung.

Der Dow Jones Industrial Index gab um 22,99 Punkte oder 0,09 Prozent auf 25.450,24 Einheiten ab. Der S&P-500 Index fiel um 5,86 Punkte oder 0,21 Prozent auf 2.743,07 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index reduzierte sich um 13,32 Einheiten oder 0,18 Prozent auf 7.408,14 Zähler.

Die Regierung in Washington meldete am Freitag nur 20.000 neue Stellen. Das ist die schwächste Zahl seit September 2017. Am Bau und in anderen Branchen wurden sogar unter dem Strich Jobs gestrichen. Volkswirte hatten 180.000 neue Arbeitsplätze erwartet.

Der amerikanische Botschafter in Peking dämpfte zudem Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Handelsstreit mit China. In den Verhandlungen gebe es weiter unterschiedliche Positionen, die weitere Gespräche notwendig machen, sagte Terry Branstad der Wirtschaftszeitung „Wall Street Journal“.

Sorgen um die schwächelnde Weltwirtschaft verursachten unter anderem für Abschläge bei Ölkonzernen. Der Preis des Rohstoffes gab wegen den Konjunkturdaten klar nach und so sanken die Aktien des US-Energiekonzerns ExxonMobil um 1,4 Prozent. ConocoPhillips rasselten 3,7 Prozent tiefer.

In schwacher Verfassung zeigten sich im Dow Jones Caterpillar (minus 1,1 Prozent), Pfizer (minus 1,2 Prozent), McDonalds (minus 0,6 Prozent) und Coca Cola (minus 1,0 Prozent).

~ ISIN US78378X1072 US6311011026 US2605661048 ~ APA563 2019-03-08/22:14