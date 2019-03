Skeleton: Flock in Whistler bei deutschem Triplesieg WM-Neunte

Whistler (APA) - Die Tirolerin Janine Flock hat bei den Skeleton-Weltmeisterschaften in Whistler/Kanada Rang neun belegt. Die 29-Jährige lag am Freitag (Ortszeit) nach vier Läufen 2,68 Sek. hinter Siegerin Tina Hermann, Jacqueline Lölling (+0,38) und Sophia Griebel (1,17) fixierten einen deutschen Dreifachsieg. Hermann war in den ersten drei Läufen am schnellsten gewesen, im vierten aber Lölling mit Bahnrekord.

Flock war schon am Donnerstag nach Lauf eins Neunte gewesen, hatte sich dann auf Rang sechs verbessert und war vor dem Finale auf Position sieben leicht zurückgefallen. Im letzten Lauf verlor die Europameisterin schon durch einen nicht ganz geglückten Start an Boden und markierte so nur die 13.-beste Laufzeit. Flock war allerdings im Vorfeld des Titelkampfes lange Zeit krank außer Gefecht gewesen.

Das deutsche Trio an der Spitze fixierte den ersten Triple-Triumph einer Nation in der WM-Geschichte der Damen. Bei den Herren waren 1991 in Igls mit Christian Auer, Andreas Schmid, Michael Grünberger und Franz Plangger sogar vier Österreicher vorangelegen. Beste Lokalmatadorin diesmal wurde als Zehnte 12/100 hinter Flock Elisabeth Maier, seit dem vergangenen Jahr Ehefrau des Tiroler Bob-Piloten Benjamin Maier.

Ergebnisse Skeleton-WM Whistler - Damen (Endstand nach vier Läufen): 1. Tina Hermann (GER) 3:33,03 Min. - 2. Jacqueline Lölling (GER) 0,38 Sek. zurück - 3. Sophia Griebel (GER) +1,17. Weiter: 9. Janine Flock (AUT) 2,68