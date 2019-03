Bericht: Audi stimmt Beschäftigte auf Sparkurs und Stellenabbau ein

Heilbronn/Ingolstadt (APA/Reuters/AFP) - Der Vorstand des deutschen Autobauers Audi stimmt einem Zeitungsbericht zufolge die Beschäftigten auf Stellenstreichungen im Zuge des angekündigten Sparkurses ein. „Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir unsere Personalstruktur überdenken“, zitiert die „Heilbronner Stimme“ am Samstag aus einem Brief an die Mitarbeiter.

Die Belegschaftsgröße müsse „unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung genau unter die Lupe“ genommen werden. Übertarifliche Leistungen sollten ebenfalls auf den Prüfstand gestellt werden. Der Betriebsrat fordert dem Blatt zufolge eine Verlängerung der Beschäftigungssicherung. Diese gilt bis 2025 für Mitarbeiter in den Werken Ingolstadt und Neckarsulm. Die VW-Tochter will bis 2022 insgesamt 15 Milliarden Euro an Kosten einsparen.

In einem Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“ sagte der neue Audi-Chef Bram Schot: „Audi soll und wird deutlich schneller und agiler als heute werden.“ Es sei klar, „dass wir Speck angesetzt haben und wieder Muskeln aufbauen müssen“. Der Premiumautobauer müsse wieder mehr Geld verdienen, um in E-Autos investieren zu können.

Schot kritisierte die Zahl der Manager im Unternehmen als zu hoch, außerdem sei die Profitabilität pro Mitarbeiter in den vergangenen Jahren gesunken. Nur an einen Stellenabbau zu denken, ist dem Manager allerdings eine „zu enge“ Sichtweise. „Es gibt viele Stellschrauben in einem so großen Unternehmen, um die Gesamtleistung zu steigern“, hieß es.

