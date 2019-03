Bob: Maier-Vierer zur WM-Halbzeit Vierter - 0,15 Sek. hinter Bronze

Whistler (APA) - Nach zwei von vier Läufen bei der Bob-Weltmeisterschaft in Whistler liegt Österreichs Vierer mit Steuermann Benjamin Maier auf dem vierten Zwischenrang. Zur Bronzemedaille fehlen dem Tiroler und seiner Crew derzeit 15 Hundertstelsekunden. Zur Halbzeit führt der Lette Oskar Kibermanis, der Top-Favorit Francesco Friedrich aus Deutschland um vier Hundertstel auf Rang zwei verwies.

„Damit können wir sehr zufrieden sind. Es war heute einfach unser Gesamtkonzept sehr gut, wir haben auch gute Starts hingelegt und waren vor allem im oberen Bereich der Bahn ausgezeichnet unterwegs“, sagte Maier. „In den Läufen zwei und drei wollen wir die kleineren Fehler, die wir im letzten Drittel begangen haben, noch ausmerzen.“

Die beiden abschließenden Läufe finden in der Nacht auf Sonntag (2.00/3.30 Uhr MEZ) statt. „Wir werden unser Bestes geben“, versprach Maier. „Auf Rang drei liegt mit Justin Kripps allerdings der Lokalmatador, der nach Hunderten von Fahrten die Bahn in Whistler wie seine Westentasche kennt. Einfach ist diese Aufgabe also nicht.“

An der Spitze hat Friedrich noch alle Siegchancen und damit auch die Möglichkeit, sein WM-Double von 2017 zu wiederholen, was bisher erst ein Pilot geschafft hat. Der Italiener Eugenio Monti gewann 1961 in Lake Placid, nachdem er zuvor schon in Cortina d‘Ampezzo in beiden Sparten erfolgreich gewesen war. Friedrich, der sich im ersten Lauf eine Muskelverletzung an den Adduktoren zugezogen hat, hatte am vergangenen Wochenende in Whistler den Zweierbob-Titel geholt.

Viererbob-WM Whistler - Zwischenstand nach zwei von vier Läufen: 1. Lettland 1 (Oskars Kibermanis, Matiss Miknis, Arvis Vilkaste, Janis Strenga) 1:40.69 Min. - 2. Deutschland 1 (Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis) +0,04 Sek. - 3. Kanada 1 (Justin Kripps, Ryan Sommer, Cameron Stones, Ben Coakwell) 0,11 - 4. Österreich 1 (Benjamin Maier, Kilian Walch, Markus Sammer, Danut Moldovan) 0,26