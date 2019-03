Emeritierter slowakischer Kardinal Tomko wird 95 Jahre alt

Bratislava/Vatikanstadt (APA) - Kardinal Jozef Tomko, früherer Präfekt der römischen Missionskongregation, vollendet am Montag (11. März) sein 95. Lebensjahr. Auch nach seiner Emeritierung 2001 erfüllte Tomko noch lange Aufgaben im Vatikan, etwa bis 2007 als Präsident des Päpstlichen Komitees für die Eucharistischen Weltkongresse, wie Kathpress am Samstag berichtete.

Benedikt XVI. (2005-2013) ernannte ihn 2012 zum Vorsitzenden der Kardinalskommission zur Klärung der sogenannten Vatileaks-Affäre. Tomko ist das siebtälteste von derzeit 223 Mitgliedern des Kardinalskollegiums. Erst am vergangenen Aschermittwoch zeichnete er dem Papst bei einem Gottesdienst in Rom das Aschekreuz aufs Haupt.

Geboren am 11. März 1924 in Udavske bei Humenne in der damaligen Tschechoslowakei, trat Tomko während des Krieges ins Priesterseminar in Bratislava (Pressburg) ein. Im Herbst 1945 übersiedelte Tomko nach Rom, das seither sein Lebensmittelpunkt geblieben ist. Nach der Priesterweihe 1949 promovierte er bis 1961 in Theologie, Soziologie und Rechtswissenschaften. 1979 weihte ihn Papst Johannes Paul II. (1978-2005) in der Sixtinischen Kapelle zum Bischof; 1985 ernannte er ihn zum Kardinal und zum Präfekten der Missionskongregation.

Seine slowakische Heimat konnte Tomko während der kommunistischen Diktatur nur im Jahr des Prager Frühlings 1968 und zu einer Bischofsweihe kurz vor der sogenannten Samtenen Revolution 1989 besuchen. Seit der Wende und insbesondere nach seiner Emeritierung war er häufiger zu Gast in der Slowakei. Beim letzten Slowakei-Besuch Johannes Pauls II. im September 2003 lieh Tomko dem bereits schwer sprechbehinderten Papst seine Stimme und verlas dessen Reden.