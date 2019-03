Evangelische Synode berät über „Ehe für alle“ und Karfreitag

Wien (APA) - Die Synode der Evangelischen Kirche A.B. ist Samstagvormittag in Wien zu einer Sondersitzung zusammengetreten. Hauptthemen sind die kirchliche Trauung für homosexuelle Paare und die Diskussion um die Neuregelung des Karfreitags. Dem „Kirchenparlament“ gehören rund 70 Delegierte aus ganz Österreich an.

Gegen die von der türkis-blauen Koalition beschlossene Karfreitagsregelung überlege die Evangelische Kirche „rechtliche Schritte“, kündigte Bischof Michael Bünker im Gespräch mit der APA an. Juristen würden prüfen, ob man sich an den VfGH wenden werde oder auch europarechtlich dagegen vorgehen werde. Ein entsprechender Antrag liegt der Synode vor. Die Evangelische Kirche sei in dem vergangenen Rechtsverfahren nie gehört worden. Der Karfreitag hatte seit den 1950ern für Evangelische und Altkatholiken als arbeitsfreier Feiertag gegolten. Nach der Aufhebung dieser Regelung durch den Europäischen Gerichtshof hat die türkis-blaue Koalition die Abschaffung des Karfreitags als Feiertag und die Einführung eines „persönlichen Feiertags“ aus dem bestehenden Urlaubskontingent für alle Arbeitnehmer beschlossen, was in der Evangelischen Kirche heftigen Protest auslöste. Bünker bekräftigte, dass den Evangelischen damit ihr Feiertag genommen worden sei.

Der Präsident der Synode, Peter Krömer, unterstrich, dass die Evangelische Kirche die Angelegenheit „nicht auf sich beruhen lassen“ werde. Er bezeichnete es auch als „nicht hinnehmbar“, dass die Regierung für ihre Regelung ein ordnungsgemäßes Begutachtungsverfahren „verweigert“ habe. Krömer verteidigte auch Bünker, der zunächst von einer positiven Lösung mit Wermutstropfen gesprochen hatte. Niemand, auch Bünker nicht, habe seine Zustimmung zu der Lösung gegeben, Bünker habe dies „nur zur Kenntnis genommen“. Er habe auch klargestellt, dass es sich um eine Benachteiligung der Evangelischen handle. Bünker selbst bezeichnete seine erste Reaktion als „unglücklich“.

Die Frage, ob es homosexuellen Paaren künftig erlaubt sein soll, kirchlich zu heiraten, stand bereits im Dezember des Vorjahres auf der Tagesordnung der Synode. Damals wurde beschlossen, die Pfarrgemeinden zur Thematik zu befragen und auf der jetzigen Sondersynode weiter darüber zu beraten.

Bünker erklärte dazu, es gebe eine „respektable, nicht kleine Minderheit“ dagegen, aber doch eine Mehrheit für die „Ehe für alle“. Der theologische Ausschuss habe einen Antrag für eine sogenannte „opt-out-Lösung“ gestellt, womit sich Gemeinden gegen die Möglichkeit einer Trauung Homosexueller aussprechen könnten. Der Bischof betonte, dass er nicht vorhersagen könne, wie der Beschluss ausgehen werde. Wenn es aber die „Ehe für alle“ gebe, dann werde niemand gezwungen. Gemeinden könnten auch sagen, dass sie das nicht wollen.

Die Wahl eines Nachfolgers für Bünker, der demnächst 65 Jahre alt wird und damit das Pensionsalter erreicht, steht heute noch nicht auf der Tagesordnung, sondern erst bei der Synode am 4. Mai. Bünker erklärte dazu, er wünsche seinem Nachfolger, dass dieser die Diskussionen über die beiden großen Themen beruhigen könne. Einen Wunschnachfolger wollte er nicht nennen.