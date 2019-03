Gelungen: „Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war“ in St. Pölten

St. Pölten (APA) - Einen Roman auf die Bühne zu hieven stellt immer eine besondere Herausforderung dar. Dem jungen Regisseur Moritz Beichl, Jahrgang 1992, ist dieses Kunststück am Landestheater NÖ in St. Pölten mit der Dramatisierung von Paulus Hochgatterers „Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war“ überzeugend gelungen. Die Uraufführung am Freitagabend in der Theaterwerkstatt wurde dementsprechend gefeiert.

Die im März 1945 auf einem Bauernhof im niederösterreichischen Mostviertel angesiedelte Handlung berichtet über dramatische Ereignisse der letzten Kriegstage aus der Sicht von fünf Geschwistern der Familie Leithner. Doch es geht dabei weniger um dokumentarisches Festhalten der Geschehnisse, sondern um die Thematisierung von Erinnerung in all ihrer Fragwürdigkeit. „So wäre es am ehesten gewesen“, lautet ein Satz, der sich fast leitmotivisch durchzieht - und die 13-jährige Nelli, fabelhaft von Josefine Bloeb dargestellt, bringt immer wieder die Antithesen zu den erzählten Geschichten aufs Tapet.

Was anfangs nach Sparvariante aussieht - fünf Mitwirkende verkörpern 17 Personen -, stellt sich als clevere Facette des Regiekonzepts heraus. Denn so oszillieren auch die Charaktere, indem sie permanent ihre Identität zu wechseln scheinen. Tobias Artner etwa mutiert von der naiven Antonia innerhalb von Sekunden zum Nazi Schwertfeger im schwarzen Ledermantel - und retour. Cathrine Dumont beeindruckt als kindliche Annemarie, aber auch als beherzte Bäuerin. Anton Widauer gibt u.a. die sichtlich neurotisierte Grete (mit blonder Perücke) und den jungen Russen Michail, Elena Wolff u.a. die Hutmacherin Gollwitz und den alten Laurenz. Eine ausgezeichnete Ensembleleistung!

Weder Abgleiten in Klamauk noch in Pathos unterläuft Beichls durchaus leicht überdrehter Inszenierung. Astrid Klein hat die breit angelegte Bühne der Theaterwerkstatt mit wenigen, aber aussagekräftigen Versatzstücken eingerichtet, darunter Leitern, einem Kinderbett, einem Volksempfänger und einem Leintuch, das als gelegentliche Videoprojektionsfläche dient. Die musikalische Klangkulisse von Bernhard Eder verstärkt dramaturgische Effekte, ohne zu sehr zu dramatisieren.

Insgesamt ein geglücktes Exempel, wie ein Prosatext sich in ein Bühnenstück verwandeln kann und dabei nicht nur seine Substanz behält, sondern im virtuosen Spiel mit den Mitteln facettenreicher Verfremdung sogar noch Bereicherung erfahren kann.

(S E R V I C E - „Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war“ von Paulus Hochgatterer, Bühnenfassung und Regie: Moritz Beichl. Mit Josephine Bloéb, Tobias Artner, Cathrine Dumont, Anton Widauer und Elena Wolf. Weitere Vorstellungen bis 14. Mai. Landestheater NÖ / Theaterwerkstatt, St. Pölten, Tickets und Information: Tel. 02742/908080-600, www.landestheater.net)