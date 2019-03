Tennis: Serena Williams unterstützt US-Fußballerinnen

Indian Wells (Kalifornien) (APA/Reuters) - US-Tennis-Ikone Serena Williams steht hinter den Fußballerinnen ihres Heimatlandes, die den nationalen Verband wegen des Vorwurfs der Ungleichbehandlung von Männern und Frauen verklagt haben. „Der Unterschied bei der Bezahlung ist lächerlich“, sagte die 37-Jährige nach ihrem Zweitrunden-Sieg in Indian Wells. Die Klage war am Internationalen Frauentag in Los Angeles eingebracht worden.

Williams verglich die Situation mit ihrem Sport, in dem Pioniere wie Billie Jean King in den 1970er-Jahren für die Gleichstellung der Geschlechter eingetreten waren. „Ich spiele, weil andere aufgestanden sind, also ist das, was sie jetzt tun, hoffentlich für die Zukunft des Frauenfußballs“, sagte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin.