Polizei schnappte im Bezirk Neusiedl am See Ladendiebe im Zug

Neusiedl am See (APA) - Bei einer Kontrolle in einem Personenzug sind der Polizei im Bezirk Neusiedl am See am Freitagabend drei Ladendiebe ins Netz gegangen. Die slowakischen Staatsbürger im Alter von 18 bis 20 Jahren hatten im Zug von Wien nach Bratislava eine auffällig große Anzahl Plastiksackerl dabei, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag.

Darin befanden sich unter anderem neuwertige Kleidung und Spielwaren, für die die Männer keine Rechnung vorweisen konnten. Sie gestanden, die Waren in Geschäften in Wien gestohlen zu haben um sie in der Slowakei zu verkaufen. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.