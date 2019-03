Ski alpin: Shiffrin führt im Spindleruv-Mlyn-Slalom vor Holdener

Spindleruv Mlyn (Spindlermühle) (APA) - Mikaela Shiffrin nimmt Kurs auf ihren 15. Sieg in dieser Ski-Weltcup-Saison. Die US-Amerikanerin liegt nach dem ersten Slalom-Durchgang in Spindleruv Mlyn 0,37 Sekunden vor der Schweizerin Wendy Holdener in Führung. Als beste Österreicherinnen kam Katharina Liensberger (+1,69 Sek). bei dichtem Schneefall auf den fünften Platz. Bernadette Schild ist vorerst Siebente, Katharina Huber 14.

Sollte Shiffrin 15 Siege in einer Saison schaffen, wäre das ein neuer Rekord. Aktuell teilt sich die Slalom-Weltmeisterin die Bestmarke von 14 Siegen in einer Saison mit der Schweizerin Vreni Schneider. Die Entscheidung im Slalom-Weltcup ist bereits gefallen. Die 23-jährige Shiffrin war schon vor dem Rennen im Norden Tschechiens uneinholbar an der Spitze. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr.