Kärntner Superintendent Sauer zur Nachfolge von Bischof Bünker bereit

Wien (APA) - Der Kärntner Superintendent Manfred Sauer ist bereit, sich um die Nachfolge des scheidenden Bischof Michael Bünker in der Evangelischen Kirche A.B. zu bewerben. Sollte er nominiert werden, sei er bereit, sich der Wahl zu stellen. Er gehe aber davon aus, dass es mehrere Kandidaten geben werde, sagte Sauer am Samstag am Rande der Sondersynode im Gespräch mit der APA.

Die Wahl eines Nachfolgers für Bünker, der demnächst 65 Jahre alt wird und damit das Pensionsalter erreicht, stand am Samstag allerdings noch nicht auf der Tagesordnung, sondern erst bei der Synode am 4. Mai.

Die Subversammlungen der sieben Superintendenzen werden in den nächsten Wochen ihre Kandidaten wählen. Jede dieser sieben Versammlungen aller Pfarrgemeinden kann zwei Personen nominieren. Sauer meinte auf eine entsprechende Frage, er habe gewisse Signale in diese Richtung, dass er von seiner Subversammlung in Kärnten gewählt werde.

Bünker betonte im Gespräch mit der APA, dass er keinen Wunschnachfolger nennen wolle. Seinem Nachfolger wünsche er jedenfalls, dass dieser die Diskussionen über die beiden großen Themen - Karfreitag und Ehe für Homosexuelle - beruhigen könne.