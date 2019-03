Schnippchen aus dem Hausarrest: Vor Serebrennikow-Premiere in Hamburg

Hamburg (APA/AFP) - Dem russischen Starregisseur Kirill Serebrennikow ist mit seiner neusten Inszenierung ein Coup gelungen - und das, bevor sich der Vorhang überhaupt zum ersten Mal hob. Seit fast zwei Jahren steht der Kreml-Kritiker in Russland unter Hausarrest, ohne Telefon, ohne Internet. Aus der Ferne inszenierte Serebrennikow nun an der Hamburger Staatsoper die Verdi-Oper „Nabucco“, Premiere ist am Sonntag.

Das Enfant Terrible der russischen Kulturszene ist seinem Ruf mal wieder gerecht geworden: Er schlug den Herrschenden in Moskau ein Schnippchen. Das Hamburger Team filmte sämtliche Opernproben mit dem Handy und übermittelte die Aufnahmen an Vertrauensleute in Moskau, wo Serebrennikow sie auf einem USB-Stick erhielt. Der Regisseur, dem die Justiz die Veruntreuung staatlicher Fördermittel zur Last legt, sichtete das Material, nahm seine kritischen Anmerkungen zu Gesang, Kostümen und Bühnenbild auf und schickte sie zurück nach Deutschland.

„Es ist schon ziemlich merkwürdig, bei jeder Probe vor einem Computerschirm zu sitzen und sich ein Video mit den Kommentaren des Regisseurs anzuschauen. Aber nun ja, alles funktioniert“, sagt die französische Mezzosopranistin Geraldine Chauvet im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. Sie gibt in der Oper die Fenena, die rebellische und mitfühlende Tochter des Diktators Nabucco.

Möglich wurde die Fern-Inszenierung auch durch Serebrennikows engagierten Anwalt und Freund Jewgeni Kulagin. Dieser wirkte in der Hansestadt als Ko-Regisseur des Kremlkritikers. „Ich betrachte ihn wirklich als Vorkämpfer für die Freiheit der Kunst, für die Freiheit, seine Kunst und seine Gedanken so auszudrücken, wie man es will“, sagt Kulagin.

Serebrennikows Unterstützer sind überzeugt, dass ihn die russische Machtelite zum Schweigen bringen will. Denn mit seinen Inszenierungen, die sich mit Politik, Religion und Sexualität befassen, eckt Serebrennikow im konservativ-traditionalistischen Milieu immer wieder an - nicht zuletzt beim einflussreichen orthodoxen Klerus.

„Nabucco“ ist bei Serebrennikow als weltumspannendes, antipopulistisches Werk angelegt. Die Inszenierung nimmt die mächtigen Verantwortlichen für derzeitige Konflikte aufs Korn. Diejenigen, die deren Opfer - die Flüchtlinge - verdammen, bekommen ebenfalls ihr Fett ab.

Aus dem babylonischen Despoten Nabucco wird ein Tyrann, den der Slogan „Assyria First“ an die Macht trägt und dessen Einheitspartei sich „Einiges Assyrien“ nennt. Das sind klare Anspielungen auf US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin mit seiner Partei „Einiges Russland“.

Am berühmtem Gefangenenchor aus der Oper des italienischen Komponisten Giuseppe Verdi lässt Serebrennikow 35 Flüchtlinge teilnehmen. Auf der Bühne tragen zwei Syrer Lieder aus ihrer Heimat vor, und Fotos zeugen von der Ankunft hunderttausender Flüchtlinge in Europa im Jahr 2015, die eine Welle populistischer und islamfeindlicher Reaktionen auslöste.

Der Intendant der Hamburgischen Staatsoper, Georges Delnon, spricht im Zusammenhang mit Serebrennikows Inszenierung von einer „Allegorie“ der heutigen Welt. Er hatte das Projekt drei Wochen vor der Festnahme des Starregisseurs in St. Petersburg im August 2017 initiiert.

Das Vorgehen der Justiz gegen den 49-Jährigen löst seit längerem heftige Proteste russischer und internationaler Künstler aus, darunter aus Deutschland der Regisseur Volker Schlöndorff und die Schauspielerin Nina Hoss. Sie riefen dazu auf, den Star der russischen Theaterszene umgehend freizulassen.