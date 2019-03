Fußball: Adidas will Frauen gleiche WM-Boni bezahlen wie Männern

Herzogenaurach (APA/Reuters) - Fußballerinnen mit Adidas-Sponsorvertrag werden die gleichen Bonuszahlungen wie ihre männlichen Kollegen erhalten, wenn sie mit ihrem Land bei der WM 2019 in Frankreich den Titel holen. Das kündigte der Sportartikelhersteller am Freitag, dem Internationalen Frauentag, an. Markenchef Eric Liedtke sagte, das Unternehmen wolle damit helfen, die nächste Generation von Sportlerinnen zu ermutigen.

Die Ankündigung folgte der Nachricht, dass 28 US-Nationalspielerinnen gegen ihren Verband Klage eingebracht haben. Sie seien im Vergleich zu den männlichen Teamspielern seit Jahren unterbezahlt, obwohl ihre Leistungen im internationalen Vergleich viel besser seien, so eine der Hauptaussagen der Spielerinnen in der Klageschrift, die am Freitag in Los Angeles vorgelegt wurde.

