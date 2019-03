Langlauf: Weltcup-Ergebnisse Oslo - 50 km/Bolschunow 1.

Oslo (APA) - Ergebnisse Langlauf-Weltcup vom Samstag in Oslo:

Herren, 50 km klassisch: 1. Alexander Bolschunow (RUS) 2:23:49,8 - 2. Maxim Wylegschanin (RUS) +1,0 Sek. - 3. Andrej Larkow (RUS) +1,6 - 4. Ilja Semikow (RUS) 2,0 - 5. Alex Harvey (CAN) 4,6 - 6. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 7,7. Weiter: 38. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 6:08,8 Min. Kein Österreicher am Start.

Gesamtwertung nach 25 von 32 Rennen: 1. Bolschunow 1.230 Punkte - 2. Kläbo 1.1181 - 3. Sjur Röthe (NOR) 804. Weiter: 71. Dominik Baldauf (AUT) 48* - 90. Max Hauke (AUT) 32*

* = Streichung aller Saisonergebnisse nach Dopinggeständnissen bevorstehend