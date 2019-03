Betrunkener fuhr in Kärnten auf Polizisten los - festgenommen

Weitensfeld (APA) - Ein stark betrunkener 46-Jähriger aus dem Kärntner Bezirk St. Veit/Glan ist in der Nacht auf Samstag nach einem Alkotest bei einer Verkehrskontrolle plötzlich auf einen Polizisten losgefahren. Den Beamten der Streife gelang es den Mann zu stoppen, allerdings wurde ein Uniformierter dabei leicht verletzt. Der Mann wurde festgenommen, er muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

Den Polizisten war gegen 20.50 Uhr in Zweinitz in der Gemeinde Weitensfeld im Bezirk St. Veit/Glan ein Auto aufgefallen, dessen Lenker offenkundig betrunken war. Sie hielten den Wagen an und ließen den Fahrer ein Alko-Vortest machen. Als klar war, das dieser positiv ausfallen würde, startete der Mann plötzlich sein Auto. Ein Uniformierter versuchte noch den Zündschlüssel abzuziehen, da fuhr der Betrunkene los und hielt genau auf den zweiten Polizisten zu, so dass dieser zur Seite springen musste. Daraufhin fuhr der Mann mehrmals an Ort und Stelle vor und zurück, bis es einem der Polizisten gelang, ins Fahrzeug zu greifen und die Zündung abzustellen. Dabei wurde er leicht verletzt, wie die Inspektion Friesach am Samstag mitteilte.