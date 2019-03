Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-RTL Kranjska Gora 1 - Kristoffersen 1.

Kranjska Gora (APA) - Ergebnisse des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Herren am Samstag in Kranjska Gora - Stand nach dem 1. Durchgang:

~ 1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:14,25 Min. 2. Alexis Pinturault (FRA) 1:14,52 +0,27 3. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:14,57 +0,32 4. Marcel Hirscher (AUT) 1:14,66 +0,41 5. Loic Meillard (SUI) 1:14,75 +0,50 6. Zan Kranjec (SLO) 1:14,77 +0,52 7. Rasmus Windingstad (NOR) 1:14,92 +0,67 8. Matts Olsson (SWE) 1:14,99 +0,74 9. Cedric Noger (SUI) 1:15,17 +0,92 10. Manuel Feller (AUT) 1:15,25 +1,00 11. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:15,27 +1,02 12. Mathieu Faivre (FRA) 1:15,29 +1,04 13. Thomas Fanara (FRA) 1:15,31 +1,06 14. Trevor Philp (CAN) 1:15,38 +1,13 15. Marco Odermatt (SUI) 1:15,39 +1,14

Weiter: 24. Magnus Walch (AUT) 1:16,12 +1,87 26. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:16,27 +2,02

Nicht qualifiziert für 2. Durchgang: 31. Johannes Strolz (AUT) 1:16,68 +2,43 35. Daniel Meier (AUT) 1:16,93 +2,68 49. Mathias Graf (AUT) 1:17,68 +3,43 ~ Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Roland Leitinger, Patrick Feurstein (beide AUT), Lucas Braathen (NOR)