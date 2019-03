Armenischer Patriarch in Istanbul verstorben

Istanbul (APA) - Der Patriarch der Armenischen Apostolischen Kirche von Konstantinopel, Mesrob II. Mutafyan, ist im Alter von 62 Jahren verstorben. Er erlag am Freitag im armenischen Surp Pirgic-Krankenhaus in Istanbul einem Herzinfarkt, wie türkische Medien berichteten.

Mesrob II. war seit 1998 der 84. Patriarch der Armenischen Apostolischen Kirche von Konstantinopel mit Sitz in Istanbul. Aufgrund einer Alzheimer-Erkrankung war er seit 2008 aber nicht mehr fähig, sein Amt auszuüben.

Die Armenisch Apostolische Gemeinde in der Türkei umfasst bis zu 70.000 Gläubige, von denen rund 80 Prozent in Istanbul leben. Das armenisch-apostolische Patriarchat von Konstantinopel geht auf das Jahr 1461 zurück. Die kirchliche Jurisdiktion der Patriarchen über die meisten armenisch-apostolischen Eparchien im Osmanischen Reich wurde erst im 17./18. Jahrhundert anerkannt. Im 19. Jahrhundert erlangte das armenische Patriarchat von Konstantinopel faktisch die führende Stellung in der armenisch-apostolischen Kirche. In der Hauptstadt des Osmanischen Reiches lebte damals die weltweit mitgliederstärkste armenische Gemeinde.