Ski alpin: Alle Gesamtweltcup-Sieger von 1967 bis 2019

Kranjska Gora (APA) - Alle Sieger im alpinen Ski-Gesamt-Weltcup der Herren seit 1967:

~ 1967 Jean-Claude Killy (FRA) 1968 Jean-Claude Killy (FRA) 1969 Karl SCHRANZ (AUT) 1970 Karl SCHRANZ (AUT) 1971 Gustav Thöni (ITA) 1972 Gustav Thöni (ITA) 1973 Gustav Thöni (ITA) 1974 Piero Gros (ITA) 1975 Gustav Thöni (ITA) 1976 Ingemar Stenmark (SWE) 1977 Ingemar Stenmark (SWE) 1978 Ingemar Stenmark (SWE) 1979 Peter Lüscher (SUI) 1980 Andreas Wenzel (LIE) 1981 Phil Mahre (USA) 1982 Phil Mahre (USA) 1983 Phil Mahre (USA) 1984 Pirmin Zurbriggen (SUI) 1985 Marc Girardelli (LUX) 1986 Marc Girardelli (LUX) 1987 Pirmin Zurbriggen (SUI) 1988 Pirmin Zubriggen (SUI) 1989 Marc Girardelli (LUX) 1990 Pirmin Zurbriggen (SUI) 1991 Marc Girardelli (LUX) 1992 Paul Accola (SUI) 1993 Marc Girardelli (LUX) 1994 Kjetil Andre Aamodt (NOR) 1995 Alberto Tomba (ITA) 1996 Lasse Kjus (NOR) 1997 Luc Alphand (FRA) 1998 Hermann MAIER (AUT) 1999 Lasse Kjus (NOR) 2000 Hermann MAIER (AUT) 2001 Hermann MAIER (AUT) 2002 Stephan EBERHARTER (AUT) 2003 Stephan EBERHARTER (AUT) 2004 Hermann MAIER (AUT) 2005 Bode Miller (USA) 2006 Benjamin RAICH (AUT) 2007 Aksel Lund Svindal (NOR) 2008 Bode Miller (USA) 2009 Aksel Lund Svindal (NOR) 2010 Carlo Janka (SUI) 2011 Ivica Kostelic (CRO) 2012 Marcel HIRSCHER (AUT) 2013 Marcel HIRSCHER (AUT) 2014 Marcel HIRSCHER (AUT) 2015 Marcel HIRSCHER (AUT) 2016 Marcel HIRSCHER (AUT) 2017 Marcel HIRSCHER (AUT) 2018 Marcel HIRSCHER (AUT) 2019 Marcel HIRSCHER (AUT)

Die meisten „Großen Kristallkugeln“: 1. Marcel HIRSCHER (AUT) 8 2. Marc Girardelli (LUX) 5 3. Hermann MAIER (AUT) 4 . Gustavo Thöni (ITA) 4 . Pirmin Zurbriggen (SUI) 4 6. Phil Mahre (USA) 3 . Ingemar Stenmark (SWE) 3

Weltcup-Gesamtsiege bei den Herren nach Nationen (53): 1. Österreich 17 2. Schweiz 7 3. Italien 6 4. USA 5 . Luxemburg 5 . Norwegen 5 7. Frankreich 3 . Schweden 3 9. Liechtenstein 1 . Kroatien 1 ~