Fußball: Zulechner und Honsak trafen in 2. deutscher Liga

Berlin (APA) - Zwei Österreicher sind am Samstag in der 2. deutschen Fußball-Liga als Torschützen in Erscheinung getreten. Philipp Zulechner erzielte beim 2:1-Heimsieg seines Clubs Erzgebirge Aue über Paderborn in der 81. Minute - elf Minuten nach seiner Einwechslung - das zwischenzeitliche 2:0. Für Zulechner war es das erste Tor für Aue. Sein Clubkollege Dominik Wydra spielte durch.

Außerdem zeichnete Mathias Honsak bei der 2:3-Auswärtsniederlage von Holstein Kiel gegen Darmstadt in der 33. Minute für das 1:1 verantwortlich und jubelte damit über seinen dritten Saisontreffer. An der Tabellenspitze liegt weiterhin der 1. FC Köln nach einem Heim-5:1 über Arminia Bielefeld. Florian Kainz spielte bei den Siegern durch und lieferte einen Assist, Louis Schaub kam in der 75. Minute aufs Feld.