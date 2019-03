Ski alpin: Reaktionen auf achten Gesamtweltcupsieg für Hirscher

Kranjska Gora (APA) - Reaktionen zum achten Triumph in Serie von Marcel Hirscher im Gesamtweltcup der alpinen Skirennläufer, den der Salzburger am Samstag beim Riesentorlauf in Kranjska Gora perfekt gemacht hat:

Marcel Hirscher (Sechster in Kranjska Gora): „Es ist, soweit ich rechnen kann, mehr oder weniger alles entscheiden. Und trotzdem - ich bin Rennfahrer, und das mit Leidenschaft. Das heute war für meine Verhältnisse nichts, darum bin ich enttäuscht, das ist gar keine Frage. Aber hoffentlich kann ich es morgen besser machen. In zehn Minuten, glaube ich, ist die Freude dann riesengroß über eine gewaltige Saison, die schön langsam zu Ende geht. Das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Der Sport ist nach wie vor wahnsinnig faszinierend und spannend. Wenn ich mir vorstelle: Auf der einen Seite riesengroße Freude, auf der anderen Seite Mega-Enttäuschung, dass ich nicht performen habe können. Es bleibt und ist Lebensschule für immer.“

Alexander van der Bellen (Bundespräsident): „Marcel Hirscher ist ein sportlicher Teufelskerl! Acht Weltcupgesamtsiege hintereinander! Das ist ungeheuer beeindruckend und macht ihm wohl so bald niemand nach. Er ist damit ein wichtiger Botschafter Österreichs in der Welt und ein Vorbild für viele junge Menschen. Herzliche Gratulation zum achten Weltcupgesamtsieg.“

(Hirscher-Reaktion via ORF-Fernsehen)