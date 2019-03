Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-RTL Kranjska Gora 3 - 2. Lauf

Kranjska Gora (APA) - Die Schnellsten im zweiten Durchgang:

~ 1. Marco Odermatt (SUI) 1:11,80 Min. 2. Sam Maes (BEL) 1:11,91 +0,11 3. Rasmus Windingstad (NOR) 1:11,95 +0,15 4. Erik Read (CAN) 1:12,12 +0,32 5. Filip Zubcic (CRO) 1:12,29 +0,49 6. Trevor Philp (CAN) 1:12,30 +0,50 7. Cedric Noger (SUI) 1:12,32 +0,52 . Stefan Brennsteiner (AUT) 1:12,32 +0,52 9. Reto Schmidiger (SUI) 1:12,37 +0,57 . Fritz Dopfer (GER) 1:12,37 +0,57 11. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:12,38 +0,58 12. Tommy Ford (USA) 1:12,48 +0,68 13. Alexander Schmid (GER) 1:12,54 +0,74 14. Manuel Feller (AUT) 1:12,60 +0,80 15. Ted Ligety (USA) 1:12,62 +0,82

Weiter: 18. Marcel Hirscher (AUT) 1:12,89 +1,09 28. Magnus Walch (AUT) 1:21,59 +9,79 ~ Ausgeschieden im 2. Durchgang: Mathieu Faivre (FRA), Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR)