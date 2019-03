Ski alpin: Weltcup-Wertungen 2 - Herren/Hirscher einsame Spitze

Kranjska Gora (APA) - Herren - Gesamtwertung nach 33 Rennen:

~ 1. Marcel Hirscher (AUT) 1448 2. Alexis Pinturault (FRA) 963 3. Henrik Kristoffersen (NOR) 908 4. Dominik Paris (ITA) 750 5. Beat Feuz (SUI) 653 6. Vincent Kriechmayr (AUT) 634 7. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 587 8. Mauro Caviezel (SUI) 566 9. Marco Schwarz (AUT) 560 10. Loic Meillard (SUI) 481 11. Christof Innerhofer (ITA) 456 12. Daniel Yule (SUI) 446 13. Matthias Mayer (AUT) 432 14. Clement Noel (FRA) 419 . Aksel Lund Svindal (NOR) 419

Weiter: 17. Max Franz (AUT) 408 20. Manuel Feller (AUT) 378 26. Michael Matt (AUT) 288 30. Hannes Reichelt (AUT) 258 38. Christian Hirschbühl (AUT) 206 50. Otmar Striedinger (AUT) 144 58. Christian Walder (AUT) 102 62. Johannes Strolz (AUT) 94 73. Marc Digruber (AUT) 75 77. Christoph Krenn (AUT) 72 79. Daniel Danklmaier (AUT) 71 85. Romed Baumann (AUT) 63 94. Stefan Brennsteiner (AUT) 53 97. Johannes Kröll (AUT) 45 104. Christopher Neumayer (AUT) 35 114. Philipp Schörghofer (AUT) 24 121. Roland Leitinger (AUT) 19 126. Magnus Walch (AUT) 15 130. Mathias Graf (AUT) 13 ~ Riesenslalom Herren (8):

~ 1. Marcel Hirscher (AUT) 660 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 502 3. Alexis Pinturault (FRA) 371 4. Loic Meillard (SUI) 292 5. Thomas Fanara (FRA) 290 6. Zan Kranjec (SLO) 285 7. Matts Olsson (SWE) 281 8. Tommy Ford (USA) 223 9. Mathieu Faivre (FRA) 198 10. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 168 11. Marco Odermatt (SUI) 166 12. Rasmus Windingstad (NOR) 160 13. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 160 14. Gino Caviezel (SUI) 150 15. Thomas Tumler (SUI) 144

Weiter: 17. Manuel Feller (AUT) 120 29. Stefan Brennsteiner (AUT) 53 31. Marco Schwarz (AUT) 49 34. Johannes Strolz (AUT) 27 36. Philipp Schörghofer (AUT) 24 41. Roland Leitinger (AUT) 19 44. Magnus Walch (AUT) 15 52. Matthias Mayer (AUT) 4 55. Max Franz (AUT) 1 . Vincent Kriechmayr (AUT) 1 ~ Mannschaft Herren (33):

~ 1. Österreich 5437 2. Schweiz 3815 3. Frankreich 3653 4. Norwegen 3182 5. Italien 2395 6. USA 1181 7. Deutschland 994 8. Slowenien 753 9. Schweden 654 10. Kanada 404 11. Kroatien 307 12. Großbritannien 290 13. Russland 125 14. Bulgarien 95 15. Slowakei 44 16. Belgien 35 17. Südkorea 11 18. Japan 9 19. Finnland 8 20. Tschechien 4 ~ Nationencup (64):

~ 1. Österreich 10272 2. Schweiz 6783 3. Norwegen 4856 4. Italien 4830 5. Frankreich 4796 6. USA 3429 7. Deutschland 2499 8. Schweden 2210 9. Slowenien 1587 10. Kanada 1326 11. Slowakei 1279 12. Liechtenstein 385 13. Großbritannien 314 14. Kroatien 307 15. Tschechien 174 16. Russland 130 17. Bulgarien 95 18. Belgien 35 19. Finnland 32 20. Serbien 29 21. Polen 28 22. Neuseeland 20 23. Japan 17 24. Südkorea 11 25. Australien 9 26. Argentinien 6 ~