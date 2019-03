Tausende bei „Gelbwesten“-Protesten in Frankreich

Paris (APA/AFP) - Erneut sind in Frankreich tausende Demonstranten zu Protesten der „Gelbwesten“-Bewegung auf die Straße gegangen. Das Innenministerium in Paris gab die Teilnehmerzahl am frühen Nachmittag mit landesweit etwa 7.000 an. Das waren rund 1.400 mehr als vor einer Woche.

Am Sonntag sollen die Proteste weitergehen. Damit wollen die „Gelbwesten“ ihren Unmut über den landesweiten Bürgerdialog ausdrücken, den Präsident Emmanuel Macron als Antwort auf die Demonstrationen ins Leben gerufen hatte. Die Sozialbewegung hält den Dialog, der am kommenden Freitag endet, für ein Ablenkungsmanöver. Sie fordert den Rücktritt Macrons und eine Abkehr von seinem Reformkurs.