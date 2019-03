Short Track: Dominic Andermann über 1.500 m WM-32., über 500 m -33.

Sofia (APA) - Der Österreicher Dominic Andermann hat am Samstag in Sofia bei den Weltmeisterschaften im Short Track in den „Ranking Finals“ über 500 und 1.500 m jeweils den letzten Platz seines Heats belegt. Damit kam er auf die Endränge 33 bzw. 32. Am Sonntag startet der Wiener noch in den 1.000-m-“Ranking-Finals“. Mehrkampf-Ziel Andermanns sind die Top 32, um für 2020 einen zweiten ÖESV-Startplatz zu holen.