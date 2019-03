Maas rügt Verweigerung von Akkreditierungen in der Türkei

Berlin/Ankara (APA/dpa/AFP) - Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) hat die Entscheidung der türkischen Behörden, mehreren deutschen Korrespondenten keine neuen Akkreditierungen auszustellen, gerügt. Es sei nicht akzeptabel, wenn deutsche und europäische Korrespondenten ihrer Arbeit in dem Land nicht frei nachgehen könnten, sagte er dem „Tagesspiegel am Sonntag“.

„Wenn Journalisten an der Arbeit gehindert werden, ist das mit unserem Verständnis von Pressefreiheit nicht vereinbar“, so Maas. Die deutsche Regierung werde weiter dafür eintreten, dass Journalisten in der Türkei ohne Beschränkungen arbeiten können. Das wisse auch sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu.

Aus Regierungskreisen berichtete das Blatt überdies, Deutschland betrachte es als Affront, dass mehrere deutsche Journalisten faktisch außer Landes gezwungen werden. Man werde die Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen, sondern immer wieder zur Sprache bringen.

Die türkischen Behörden hatten unter anderen dem ZDF-Studioleiter in Istanbul, Jörg Brase, und dem Korrespondenten Thomas Seibert, der unter anderem für den „Tagesspiegel“ berichtet, keine neuen Pressekarten für das laufende Jahr erteilt. Diese müsssen für jedes Jahr neu beantragt werden und sind Voraussetzung, damit ausländische Journalisten in der Türkei arbeiten dürfen. Laut „Tagesspiegel“ werden Brase und Seibert daher voraussichtlich am Sonntag die Türkei verlassen. Mehrere Journalistenorganisationen hatten das Vorgehen der türkischen Behörden kritisiert.

Insgesamt warten zwei Monate nach Ablauf der alten Pressekarte zum Jahreswechsel noch rund 80 ausländische Journalisten in der Türkei auf die neue Akkreditierung, wie aus informierten Kreisen verlautete. Die Pressekarte ist in der Regel auch die Voraussetzung für die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung.

Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen (RoG) steht die Türkei auf Platz 157 von 180 Ländern. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder europäische Journalisten unter „Terrorverdacht“ festgenommen, darunter der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel und die Journalistin Mesale Tolu.